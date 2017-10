Fleuve | Espace danse se produit en France

Crédit photo : Emie-Liza Caron St-Pierre

La compagnie de danse contemporaine Fleuve | Espace danse a produit son spectacle Hommes de Vase lors d’une tournée en Normandie qui avait lieu du 11 au 18 septembre dernier.

La compagnie était invitée à participer à l’événement Éco-artistique Danse la mer par l’Association des amis d’Yvonne Guégan. Au total, quatre représentations du spectacle ont eu lieu dans quatre villes normandes.

La compagnie a d’abord visité Honfleur où elle s’est produite dans les Greniers de Sel, puisque la température n’était pas favorable au spectacle in situ. Le lendemain, c’est dans la ville de Caen que les Hommes de Vase ont pris place dans les Jardins d’Yvonne Guégan. Le public a ensuite été convié à une performance sur la plage d’Arromanches-les-Bains (plus communément reconnu comme étant la plage du débarquement de Normandie), dans le cadre du Festival de Pluie. La tournée s’est terminée par une performance sublime devant le Mont St-Michel, sur la plage du village de Saint-Jean-le-Thomas. C’est devant plus de 500 personnes que la compagnie Port-Jolienne s’est produite au cours de cette tournée.

La directrice, Mme Chantal Caron a été accueillie dans deux colloques aux côtés de plusieurs élus et scientifiques français.