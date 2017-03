Fleuve | Espace danse accueille le chorégraphe français Thierry Thieû Niang.

Crédit photo : Courtoisie

Après son passage remarqué à Québec lors de la 2e édition du festival Cinédanse en septembre 2015, le chorégraphe français Thierry Thieû Niang revient ce printemps en tournée au Québec (de Montréal à Saint-Jean-Port-Joli, en passant par Paspébiac, Pikogan, Kitscisakik, Rouyn-Noranda) et à Ottawa, du 1er mai au 18 juin prochain, pour faire danser les aînés en compagnie d’adolescents et jeunes adultes.

Fort d’une longue pratique des arts de la scène qui l’a mené à travailler avec de grands artistes comme Patrice Chéreau, Pierre Boulez, Ariane Ascaride, Anne Alvaro, le danseur et chorégraphe Thierry Thieû Niang consacre aujourd’hui sa pratique artistique aux personnes étrangères au monde du spectacle, aux aînés, malades, adolescents, prisonniers, réfugiés, magnifiant de manière poétique leur corps et leur personnalité.

Sa démarche inspire les consciences, stimule les sens, et provoque des regards nouveaux. De 20 à 25 participants par ville sont recherchés, autant d’hommes que de femmes, autant de garçons que de filles. Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’à une semaine avant le début des ateliers.

Pendant cette tournée, une équipe de tournage de Rouyn-Noranda composée de la réalisatrice Béatriz Mediavilla (Danse avec elles, 2014), de la productrice Mélissa Major et du directeur de la photographie Dominic Leclerc accompagnera le chorégraphe afin de réaliser un documentaire. Les thèmes abordés lors de ces ateliers questionneront comment vieillir ensemble sur le territoire que l’on habite, et l’influence de celui-ci et des autres sur nos êtres, sur nos corps. C’est donc une double occasion pour vous de partager et de vivre une rencontre entre le cinéma et la danse.

Les ateliers gratuits se dérouleront sur trois jours entre 10 h et 17 h. Saint-Jean-Port-Joli : du vendredi 2 au dimanche 4 juin, Studio de la compagnie Fleuve Espace Danse.