Finale locale de Secondaire en spectacle au Collège

Crédit photo : Courtoisie

Le jeudi 26 janvier dernier avait lieu la finale locale de Secondaire en spectacle présentée par le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à la Salle André-Gagnon.

Pour l’occasion, 26 élèves de 1re à 5e secondaire ont fait le pari de se surpasser en brûlant les planches de la salle de spectacle devant une foule gonflée à bloc. Répartis à l’intérieur de 11 numéros de musique, de danse et d’expression dramatique s’inscrivant dans diverses catégories allant de la création totale à l’interprétation, les élèves du Collège ont relevé leur défi avec brio et en ont mis plein la vue à leurs spectateurs éblouis.

Cette année, les numéros hors-concours, offerts pendant la délibération des juges, étaient assurés en partie par les élèves du Programme Musique-Études qui ont présenté quatre pièces, tandis que les élèves de la Troupe de danse du Collège terminaient cette partie du spectacle.

La soirée s’est terminée avec l’annonce du Coup de cœur du jury qui a été décerné au numéro d’expression dramatique « Con de téléphone » présenté par Jordan Jalbert-Ross (Mont-Carmel), Anne St-Amand (Saint-Denis) et Mathieu Lévesque (Saint-Denis), puis par la révélation des deux numéros gagnants : en 2e position, « Aliéné » de Élodie Doyon (Cap-Saint-Ignace), Emmanuel Brouillette (Saint-Pacôme), Olivier Grégoire (Saint-Aubert) et Arthur Charron (Saint-Pacôme); en 1re position « Si jamais j’oublie » de Josiane Morin-Bernier (Cap-Saint-Ignace), Laurence Caron (L’Islet), Gabrielle Caux (La Pocatière) et Aude Jalbert-Drouin (Saint-Jean-Port-Joli). Notons que ces deux numéros représenteront le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière lors de la finale régionale qui aura lieu à Rivière-du-Loup le 20 avril prochain.