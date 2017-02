Finale locale de Secondaire en spectacle à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le 3 février dernier avait lieu la finale locale de Secondaire en spectacle de l’École polyvalente La Pocatière, à la Salle André-Gagnon. Une trentaine d’élèves se sont impliqués en tant qu’artistes, animateurs, techniciens et hôtesses.

Trois numéros ont été sélectionnés par le jury afin de représenter l’école lors de la finale régionale qui aura lieu le 20 avril prochain au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Les trois numéros gagnants qui seront de la partie concours, le 20 avril prochain, sont les suivants : Amélie Bélanger et Aurèle Dionne avec l’interprétation d’« On ira » de Zaz, Félicia Lizotte et Jacob Lévesque avec « Les échardes » de Charlotte Cardin et le groupe du « drumline » (photo), composé d’Antoine Allaire, Rémi Anctil, Ann-Sophie Bastille, Éliane Bastille, Samuel Bouchard, Megan Cimon-Pelletier, Jacob Lévesque, Laurent Simard et Sandrine Tremblay.

Pour sa part, Adam Hudon sera du rendez-vous à Rivière-du-Loup pour assurer la partie hors-concours avec son numéro de « Poison » au « launch pad ».