Fin de semaine de la culture réussie à Saint-Pamphile   

Crédit photo : Gérard Thibodeau

Le 30 septembre dernier avait lieu le dévoilement officiel d’une mosaïque de 24 toiles réalisée par des peintres de sept paroisses dans le rayon de couverture du Centre Godend’ Art de Saint-Pamphile.

Le point commun des œuvres se voulait comme représentatif du vent. Elles seront affichées en permanence dans le hall d’entrée du centre. Le Cercle des fermières affichait leurs œuvres et il était aussi possible de les voir au travail.

Le dimanche 1er octobre, un spectacle musical comprenant 16 choristes, dont un guitariste et une claviériste sous la direction de Mme Letitia Leclair, offrait de façon remarquable des œuvres musicales telles que celles de Jacques Hélian datant de 1945 jusqu’aux années 70 et 80 comme Félix Leclerc, Bécaud, Sardou, Brel, Les Compagnons de la chanson et bien d’autres. La salle qui en principe devait accueillir approximativement 60 personnes a rapidement débordé jusque dans le hall pour atteindre environ 80 spectateurs.