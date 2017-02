Fêtes de Saint-André : l’heure est au bilan

Crédit photo : Courtoisie

SAINT-ANDRÉ — Le 3 février dernier, les membres du comité des fêtes du 225e anniversaire de la municipalité de Saint-André se sont réunis une dernière fois, afin de faire le bilan des activités et événements qui ont eu lieu tout au long de l’année 2016.

À pareille date l’an dernier, les festivités étaient lancées. « Nous avons connu une année intense et nos différents comités ont su mettre en valeur notre municipalité. Je suis fier d’eux et de la visibilité que nous avons eue grâce à leur travail! », affirme le maire, M. Gervais Darisse.

La municipalité a remercié ses bénévoles en organisant un 5 à 7 en leur honneur le 28 janvier dernier. Aussi, elle a voté une motion de félicitations s’adressant aux membres du comité organisateur des fêtes.

Parmi les moments forts, mentionnons la parution d’un calendrier et d’un album souvenir des fêtes et les nouveaux emblèmes de la municipalité. Le lancement du livre sur l’église de Saint-André, la plus vieille du Bas-Saint-Laurent, a aussi été très important. Finalement, le méchoui du 24 juin, la deuxième édition du souper pique-nique en blanc et la photo prise lors de la sortie de la messe du 7 août, semblable à une photo ancienne datant de 1921, ont attiré les foules. Plusieurs activités culturelles ont aussi été organisées pour souligner les 225 ans de Saint-André.