La Fête d’hiver dévoile ses lauréats

Crédit photo : Courtoisie

SAINT-JEAN-PORT-JOLI — C’est à l’issue d’une Fête d’hiver grouillante de festivaliers qu’ont été dévoilés les lauréats de la 22e édition de l’événement de sculpture sur neige de Saint-Jean-Port-Joli.

Durant la fin de semaine, les visiteurs ont pu assister à la création d’une vingtaine d’œuvres de neige monumentales uniques. Les noms des lauréats des volets international, provincial, relève et amateur ont été dévoilés dimanche en fin de journée à l’occasion d’une cérémonie de clôture.

Le Prix du jury au volet international a été décerné à l’équipe de la France (Valloire) pour le Fil d’Ariane, sculpture réalisée par Vincent Lievore, Jean-Michel Henri Camille Diano et Pascal André Noël. Le jury a de plus remis une mention spéciale à l’équipe du Canada pour J’pète le feu. L’œuvre créée par Jessie Armand, Michel Proulx et Mathieu Béchard a aussi remporté le Prix du public.

Un triplé

L’œuvre de l’équipe de Montréal 2 a raflé tous les honneurs. Tête endormie réalisée par Ross, Antonio et Ken Baisas a été à la fois l’élue du jury, des artistes et du public. Le Prix du jury au volet provincial donne de plus le privilège aux trois sculpteurs d’avoir un accès direct au 35e Concours international de sculpture sur neige de Valloire en France qui se tiendra à la fin de janvier 2018. Le jury a aussi décerné une mention spéciale à l’équipe de la Montérégie pour Mon premier bonhomme de neige réalisée par Marc Dubé, Martin Dubé et Pierre Lessard.

Au volet relève, c’est Amour aveuglé de l’Académie des Estacades de Trois-Rivières qui a remporté à la fois le Prix du jury et le Prix des artistes. Le Prix du public a été remis à l’École secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile pour Suis ta voie. Afin d’appuyer la relève en sculpture, la Fête d’hiver offre une Bourse d’études de 500 $ tirée au hasard parmi tous les sculpteurs des équipes du volet relève. Laurence Vallières a remporté cette bourse.

Enfin, c’est l’équipe d’Écorad de Saint-Jean-Port-Joli qui a remporté le vote du public au volet amateur du concours de sculpture sur neige.

Partenaires

Très fier de cette 22e présentation de son événement, le comité organisateur de la Fête d’hiver remercie les artistes-sculpteurs participants, les milliers de festivaliers venus prendre part aux activités, les bénévoles qui ont donné temps et énergie ainsi que les nombreux partenaires qui ont offert leur appui. Un merci particulier à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, à la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, à Tourisme Québec, à Rousseau Métal, à Plastiques Gagnon et à Richard Dubreuil CPA. La prochaine Fête d’hiver animera le Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli du 8 au 11 février 2018.

Le fil d’Ariane remporte le Prix du jury du volet international.