Festival de cinéma : plongez dans la tête d’Anne Émond

Crédit photo : Julie Artacho

Le Festival de cinéma Vues dans la tête de Anne Émond a dévoilé jeudi le contenu de la programmation de cette 5e édition. Des projections de films choisis par la réalisatrice vedette, des conférences, des tables rondes et des classes de maître en compagnie d’artisans du cinéma québécois se tiendront du 9 au 12 février.

Concept unique au Québec, Vues dans la tête de… met en lumière des films choisis par le réalisateur ou la réalisatrice vedette. L’an dernier, le festival nous avait permis de plonger dans la tête de Micheline Lanctôt. Cette année, c’est la réalisatrice de Saint-Roch-des-Aulnaies, Anne Émond, qui nous ouvre la porte de son univers cinématographique.

Comme pour une bonne nouvelle, une réalisatrice n’arrive jamais seule… Mme Émond sera accompagnée du réalisateur PODZ (King Dave, Miraculum, L’affaire Dumont, 10 1/2, Les 7 jours du talion, Minuit le soir et C.A.). Il participera notamment à une discussion avec le public à la suite de la projection de King Dave, vendredi soir, au cinéma Princesse.

Mylène MacKay

L’actrice Mylène Mackay que l’on a pu voir entre autres au cinéma dans Embrasse-moi comme tu m’aimes et à la télévision dans Unité 9, Les beaux malaises et Le chalet, sera également présente. Elle est la vedette principale du plus récent film d’Anne Émond, Nelly, inspiré de la vie et de la carrière de l’écrivaine Nelly Arcand. Projeté le samedi soir au cinéma Princesse, Nelly sera suivi d’une discussion en compagnie d’Anne Émond, de Mylène Mackay et du monteur Mathieu Bouchard-Malo.

Notons que les deux longs-métrages précédents de Mme Émond, Nuit #1 et Les êtres chers, seront projetés le jeudi soir à la Maison de la culture.

Autres activités

Philippe Lesage, réalisateur de Les Démons et de Ce cœur qui bat, sera également sur place. Il prendra part, entre autres, à la table ronde du dimanche après-midi sur le thème Ma censure, ma limite. La journaliste Manon Dumais animera la classe de maître Mon équipe – Mes amis, le vendredi après-midi afin de démystifier le travail d’équipe derrière la pellicule. Pascale St-Amand donnera une conférence sur le sociofinancement La ruche, dimanche matin, au café L’innocent.

Le festival sera aussi l’occasion de visionner des courts-métrages et de rencontrer les artisans de ces productions. Le vendredi, en fin de soirée, a lieu la présentation des films du concours de courts-métrages.

Pour les détails de la programmation, visitez le site vuesrdl.com. Un macaron promotionnel donne accès à l’ensemble des activités.