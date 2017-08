Fermeture de la Station-Services 4.0

Crédit photo : Photo Facebook

LA POCATIÈRE — Située sur la 4e avenue à La Pocatière, la Station-Services 4.0 fermera ses portes le 20 août prochain. La station-service, le dépanneur et le garage seront fermés à compter de cette date.

Cette information est tombée sur la page Facebook de l’entreprise. C’est essentiellement un problème de financement qui est à la base de cette fermeture, a souligné lors d’un entretien téléphonique la copropriétaire, Julie Trudel Lefebvre.

« Dû à un Litige avec Banque Nationale du Canada, il nous est difficile, voire impossible, de trouver du financement pour poursuivre nos activités. Nous n’avons plus aucun recours. Nous avons utilisé toutes nos ressources, mais en vain », écrivent Mme Trudel Lefebvre et M. Guillaume St-Onge sur leur page Facebook.

« Nous tenons à remercier du plus profond de notre cœur tous ceux et celles qui ont cru en nous. Nous tenons personnellement à remercier d’abord la SADC pour nous avoir soutenus, nos fournisseurs, et principalement vous, notre clientèle fidèle depuis trois ans », poursuivent-ils.

« Soyez assuré que nous avons tant bien que mal essayé de trouver une solution, mais le temps a joué contre nous », écrivent aussi les propriétaires.

Une relance est-elle possible ? Cela fait deux ans que le commerce est à vendre, souligne Mme Trudel Lefebvre. Il est toutefois difficile, dit-elle, d’obtenir du financement pour ce genre de commerce.