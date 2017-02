La Fée Gourmande déménage

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’unique chocolaterie de Kamouraska, La Fée Gourmande, a le vent dans les voiles depuis l’arrivée au sein de l’entreprise d’un chocolatier originaire de la France presque à pareille date l’an dernier. Suite au succès rencontré lors des marchés de Noël de novembre et décembre 2016 et l’ajout de nouveaux points de vente, la chocolaterie travaille actuellement à sa relocalisation au sein du village de Kamouraska.

Jean-Philippe Champagne est copropriétaire de La Fée Gourmande depuis 2011. L’an dernier, devant la difficulté qu’il avait à recruter un chocolatier d’expérience au Québec, il s’est tourné vers l’international pour dénicher Christophe Poupon, originaire de la France. « Son embauche visait clairement à amener l’entreprise à un autre niveau et c’est là qu’on est rendu aujourd’hui », d’indiquer Jean-Philippe.

En effet, l’implication de Christophe et de sa conjointe, Justine, a permis d’ajouter dix nouveaux points de vente dans les derniers mois et d’augmenter la visibilité de l’entreprise en participant aux marchés de Noël des mois de novembre et décembre. « Pour augmenter notre production, on doit optimiser notre espace de travail. Malheureusement, ce n’est pas possible où nous nous trouvons actuellement », d’ajouter le copropriétaire.

Arpenter Kamouraska

Faire grossir une entreprise pour répondre à la demande est une chose, mais se relocaliser ailleurs à Kamouraska n’est pas une mince affaire. Jean-Philippe Champagne peut en témoigner, lui qui a dû arpenter le village pour trouver l’endroit idéal. « On va s’installer au Gîte La Belle Blanche, face au Quai des Bulles, vers la mi-juin. La boutique et l’atelier seront adjacents pour permettre au chocolatier d’interagir avec la clientèle », confiait-il.

Propriété de M. Denis Bossé, La Belle Blanche continuera d’opérer et son atelier poursuivra ses activités au sein d’un autre bâtiment situé sur son terrain.

Fin du gîte

Mis en vente l’automne dernier, le gîte de La Fée Gourmande, opéré dans la même maison que la chocolaterie actuelle, cesse ses activités. Une décision crève-cœur pour Jean-Philippe Champagne qui rappelait la bonne note de 9,7 récoltée sur Booking, com. « Je ne pourrai pas être à deux endroits en même temps. Qui sait, quand la maison sera vendue, peut-être que les nouveaux propriétaires choisiront eux aussi de l’opérer en gîte », mentionnait-il.

En ce qui concerne la galerie de sa conjointe Camille Paradis, installée dans un bâtiment à l’arrière de la chocolaterie, elle sera aussi relocalisée ailleurs à Kamouraska. L’endroit reste à confirmer.

Avant d’officialiser leur déménagement, une porte-ouverte est prévue les 18 et 19 mars prochains dans les locaux actuels.