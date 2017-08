Familles unies pour l’APHK

Crédit photo : Photo : Maurice Gagnon

Deux familles de Saint-Pascal ont organisé un tournoi de golf dont les profits ont été remis à l’Association de personnes handicapées Kamouraska-Est pour sa campagne de financement.

Le 28 août dernier, les représentants des familles Charest et Rivard ont remis à madame Carole Lévesque, directrice générale de l’APHK, un chèque au montant de 2 042 $ représentant les profits réalisés lors du tournoi de golf, tenu le 26 août dernier à Saint-Pacôme.

Le tournoi réunissait 52 golfeurs, parents et amis des deux familles. L’événement a pu dégager un profit de cette nature grâce à la participation de nombreux commanditaires, notamment Construction Marcel Charest, Olivier Kamouraska Chrysler et Jean Morneau inc.

Il s’agissait de la 2e édition de ce tournoi de golf. L’an dernier, 32 personnes y ont pris part.