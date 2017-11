Faites vos emplettes des fêtes dans les Marchés de Noël

Crédit photo : Courtoisie

Les organisateurs des marchés de Noël de La Pocatière, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Pascal et Sainte-Hélène-de-Kamouraska, s’unissent encore une fois cette année pour présenter tour à tour leurs marchés et ainsi inviter la population à acheter localement pour leurs emplettes des Fêtes.

Le samedi 11 novembre 2017 de 10 h à 16 h, le Centre municipal de Sainte-Hélène-de-Kamouraska ouvrira ses portes à la communauté pour son marché de Noël. Vingt-sept exposants seront présents. Cette année, le marché revêt une touche à caractère social puisqu’on y retrouvera des organismes communautaires, des jeunes entrepreneurs, mais aussi une grande variété d’artisans et producteurs de notre région. Tirage de prix de présence. Les fermières de la municipalité, qui ont fêté 80 ans d’existence récemment, régaleront les grands et les petits appétits. Ambiance festive et surprises vous attendent, dont la présence animée de Gringo le Clown. Plus d’information sur ce marché se retrouveront sur la page Facebook de la municipalité.

La 12e édition du marché de Noël, dans le cadre du Noël au cœur du Kamouraska, se déroulera les 18 et 19 novembre de 10 h à 16 h, au Complexe municipal. En nouveauté cette année, en plus d’une quarantaine d’exposants, les artisans en agroalimentaire seront présents et la population pourra se procurer leurs produits sous forme d’emballage-cadeau.

La municipalité, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, sont les principaux partenaires du marché. Les festivités et les activités pour toute la famille se poursuivront également la fin de semaine suivante, soit le samedi 25 novembre et le dimanche 26 novembre. Plus d’information sur le www.munstdenis.com et sur la page Facebook du Noël au cœur du Kamouraska.

Ce sera la troisième édition du marché de Noël de La Pocatière, du 24 au 26 novembre prochains. Nouveauté cette année, plus d’une cinquantaine d’exposants seront répartis sur les deux étages du Centre Bombardier, soit dans le hall d’entrée et dans la salle Desjardins, offrant ainsi une très grande variété de produits pour les visiteurs. Le vendredi 24 novembre, les gens sont attendus de 17 h à 21 h et les samedi et dimanche de 10 h à 17 h. M. Gilles Denis, organisateur, travaille en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Développement économique La Pocatière, en plus de remettre une partie des profits de location de tables à la Fondation André-Côté. Plus d’information auprès de M. Gilles Denis au 418 371-0961.

Les élèves de l’école primaire de Saint-Gabriel-Lalemant invitent la population à leur cinquième marché de Noël qui se tiendra le 7 décembre de 19 h à 20 h 30, à la salle communautaire de la municipalité. Les élèves ont à cœur la mise en valeur des artisans locaux et invitent ces derniers à se joindre à eux, en communiquant avec Mme Isabelle Boutin au 418 856-7046. Tous les profits amassés par la location de tables iront aux activités de l’école primaire.

Le marché populaire d’hiver se déplace cette année au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal, le samedi 16 décembre de 10 h à 16 h. Ce marché se distingue par son offre de produits éthiques, locaux et de qualité. Cette année, il fait une place à des artisans et créateurs de l’extérieur de la région par souci d’offrir de la nouveauté aux visiteurs. Également, un coin bistro, incluant un comptoir de gourmandises et autres délices à boire et à manger et un espace dédié pour les enfants avec tout ce qu’il faut pour les divertir seront disposés dans la salle. Les petits et même les grands seront amusés par la chasse aux lutins. Tirage de prix de présence. Plus d’information auprès de Mme Claudia Tessier au 418 492-5949.