Crédit photo : Courtoisie

La Lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent et Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent s’associent dans le cadre de la semaine d’information et d’éducation aux maladies mentales (du 1er au 7 octobre) dont le thème est « Faites partie de la solution », afin de promouvoir l’importance des membres de l’entourage d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale dans le processus de rétablissement.

Au cours de l’automne 2016, La Lueur de l’espoir et le CISSS du Bas-Saint-Laurent ont signé un protocole d’entente dans le but d’informer et de référer systématiquement les membres de l’entourage à La Lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent, un organisme offrant des services spécifiques aux membres de l’entourage d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale.

De plus, ce protocole d’entente a permis à La Lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent de rencontrer et d’informer près de 150 intervenants et gestionnaires en santé mentale du CISSS du Bas-Saint-Laurent.