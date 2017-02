La Fabrique culturelle s’intéresse à deux artistes de la région

Crédit photo : Courtoisie

La Fabrique culturelle est allée à la rencontre de deux artistes de la région, monsieur Victor Pelletier, accordeur et restaurateur de pianos, aussi pianiste et compositeur originaire du Kamouraska, et madame Anne Émond, scénariste et réalisatrice, originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook et sur le site Internet de La Fabrique culturelle pour visionner ces deux capsules.

