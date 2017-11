Exposition Paysage à la dérive à La Pocatière

Crédit photo : Guy Boudreau

Le comité d’exposition de La Pocatière tient le vernissage de l’exposition « Paysage à la dérive » de monsieur Guy Boudreau, le jeudi 30 novembre 2017 à compter de 17 h, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Autodidacte, Guy Boudreau est un photographe de Rivière-du-Loup qui aborde son art de manière tout à fait personnelle. L’utilisation de filtres neutres gradués au moment de la prise de vue ainsi que le couvert nuageux des paysages qu’il met en scène accentuent le sentiment de gravité et d’austérité de ses photographies. Son exposition aborde les objets abandonnés sur le rivage, tantôt par la mer, tantôt par les phénomènes géologiques ayant façonné le littoral. L’exposition se poursuivra jusqu’au 22 janvier 2018.

La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, et les samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque.