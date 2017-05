Exposition Ernestine et moi à La Pocatière.

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière tient le vernissage de l’exposition «Ernestine et moi» de l’artiste Guylaine Laplante, le 25 mai 2017, à compter de 17 heures, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Habitant Témiscouata-sur-le-Lac, Guylaine Laplante se nourrit de la nature pour créer des œuvres tout à fait surprenantes. Depuis qu’elle est toute petite, elle observe ce qui l’entoure, qu’il s’agisse d’un sillon laissé par un insecte dans le bois ou de la fine glace d’un étang aux derniers jours d’automne. C’est avec ces archétypes de l’enfance qu’elle transpose ces formes et nous fait voir quelque chose de tout à fait différent.

Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 29 juin 2017. La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, et les samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque.