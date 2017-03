Expo-Vente au Centre d’art de Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Vendredi 7 avril à 17 h, le Centre d’art de Kamouraska ouvrira officiellement ses portes avec le vernissage de son expo-vente du printemps. Des œuvres d’artistes de renom, tels que René Derouin et Fernand Toupin, seront mises en vente avec une réduction de 40 % sur leur valeur marchande réelle. Au programme de cette soirée : bouchées et vin d’honneur, allocutions et tirage d’une œuvre d’art parmi les personnes présentes. L’exposition sera ensuite accessible gratuitement du jeudi au dimanche, de 11 h à 16 h, jusqu’au 11 juin. Le catalogue des œuvres est disponible en ligne au www.kamouraska.org.

En 2016, l’équipe du Centre d’art de Kamouraska a fait l’acquisition de nombreuses œuvres d’artistes québécois. Suite à l’évaluation professionnelle de ces œuvres, l’équipe sait qu’elles possèdent une valeur esthétique signifiante et une importance historique réelle. Plusieurs artistes, dont des pièces se retrouvent dans cette expo-vente, ont contribué à l’essor des arts visuels au Québec et à leur rayonnement international, notamment René Derouin, Marcel Bellerive, Janine Leroux-Guillaume et Fernand Toupin.

La totalité des sommes amassées par la vente de ces pièces sera réinvestie dans la poursuite de la mission du Centre d’art de Kamouraska, qui – depuis plusieurs années déjà – vise à prodiguer un soutien à la création et à la diffusion de projets en art actuel. Par ses actions, le Centre d’art de Kamouraska anime la vie culturelle régionale, participe au développement touristique et économique et enrichit l’espace public.