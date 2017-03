Événements concertés pour la recherche d’emplois

Crédit photo : Stéphanie Gendron

La deuxième semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent bat présentement son plein dans la région. Selon le directeur régional de Service Québec, le succès de la concertation des principaux acteurs du domaine de la recherche d’emplois ne se dément pas.

La tenue de cet événement est aussi un bon moment pour dévoiler les résultats d’une enquête menée auprès des entreprises de la région. Un sondage par écrit a été soumis aux entreprises et 150 d’entre elles ont répondu dans la région du Kamouraska pour un total de 885 dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent.

« La majorité des répondants disent éprouver des difficultés à recruter de la main-d’œuvre, et c’est encore plus vrai au Kamouraska. La qualification est l’élément qui revient le plus souvent comme défi à surmonter. Plusieurs disent avoir trouvé comme solution d’augmenter l’affichage des postes », dit Benoît B. Lymburner, directeur régional de Service Québec. »

76,7 % des employeurs du Kamouraska questionnés prévoient avoir besoin de recruter cette année. Dans le top 15 des professions où il y a des besoins dans la région, notons boucher, cuisinier, électromécanicien et mécanicien industriel, entre autres. Pour pallier au manque de formation, nos entreprises choisissent de faire des formations à l’interne comme solution.

« Ça confirme la tendance, ça démontre qu’il fait continuer les efforts dans le bon sens. Pour ce qui est de la semaine de l’emploi, nous avons une cinquantaine de partenaires cette année. Oui, on travaille au quotidien, mais des efforts concertés donnent une impulsion », croit Benoît B. Lymburner. Le défi reste entier, car dans la région, depuis 2007, on compte 11 000 travailleurs disponibles à l’emploi (15-64 ans) de moins.

« Il faut continuer de faire des efforts pour l’immigration, à être ouvert aux CV reçus, à faire connaître les occasions et continuer d’utiliser internet et les réseaux sociaux. »

Au Kamouraska, la Foire de l’emploi a lieu ce jeudi au Centre Bombardier de La Pocatière.