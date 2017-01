Ève Simard et le Centre d’Art en vedette à Unis TV

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre d’Art de Kamouraska et sa directrice, Ève Simard, seront du troisième épisode de la nouvelle émission « De par chez nous », animée par Marième, dont l’épisode sera diffusé sous peu.

Débutée le 5 janvier dernier à 19 h 30 sur la chaîne Unis TV, l’émission « De par chez nous » vise à faire découvrir des gens qui travaillent au quotidien à animer nos régions, à travers différentes initiatives originales. Chaque épisode de 30 minutes vise à faire découvrir deux initiatives, sous forme de portrait, en lien avec une thématique particulière. Dans l’épisode consacré à Ève Simard et le Centre d’Art, il est question de culture en région. « Au départ, je n’étais pas certaine d’accepter parce que ça tournait non seulement autour du Centre d’Art, mais aussi autour de moi. La recherchiste a réussi à me convaincre en me disant que ça serait une belle vitrine pour le Centre d’Art. Mais c’est aussi une belle vitrine pour le Kamouraska », d’ajouter Ève Simard.

Tournage

Dans l’épisode filmé au début de juin 2016, Ève Simard explique comment le Centre d’Art de Kamouraska travaille à diversifier son offre artistique pour rejoindre non seulement les touristes, mais les gens de la région. « Toutes les personnes qu’on a rencontrées sont de vrais guerriers qui portent leur projet à bout de bras dans leur région. Ève n’en fait pas exception. Elle connaît bien sa région et elle y est fortement attachée », de raconter Marième Ndiaye, animatrice de l’émission.

Une journée de tournage intensive a été nécessaire pour retenir l’équivalent de 15 min de contenu. Autant Ève Simard que Marième en garde un très bon souvenir, malgré le temps froid qui sévissait. L’épisode consacré à Ève Simard et le Centre d’Art de Kamouraska sera diffusé le 19 janvier prochain à 19 h 30 sur Unis TV. Rattachée à TV5 Monde, cette chaîne se consacre à la francophonie canadienne et diffuse d’un océan à l’autre.