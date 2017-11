Encore une fois si vous permettez : Michel Tremblay fait revivre sa mère

Crédit photo : Courtoisie

Le dimanche 12 novembre prochain, Guylaine Tremblay et Henri Chassé seront réunis sur la scène de la salle Edwin-Bélanger, à Montmagny, pour présenter Encore une fois, si vous permettez, une pièce de Michel Tremblay mise en scène par Michel Poirier.

Dans cette pièce, l’auteur ramène à la vie sous les traits de Guylaine Tremblay sa mère bien-aimée, Nana, qu’il a perdue trop jeune et qui n’aura rien vu de son œuvre. Henri Chassé, qui a pris quelques minutes cette semaine pour nous entretenir de cette production, y incarne le narrateur.

Bien qu’il l’ait perdue jeune, un lien important uni Tremblay à sa mère. Son rapport à la lecture en est un. « Une scène nous parle d’un livre qu’elle lui a fait lire, qu’elle a beaucoup aimé. Il critique, pose plein de questions », note le comédien.

La pièce est à la fois drôle et touchante, dit-il. « L’auteur fait revenir sa mère pour lui donner une fin plus douce, pour la présenter au monde et la remercier de l’avoir encouragé à sa façon », raconte Henri Chassé.

Elle n’échappe pas à une constance dans l’œuvre de Tremblay voulant que les personnages se parlent toujours avant de partir, qu’ils se disent ce qu’ils ont à se dire.

Le jeu de Guylaine Tremblay est très énergique, très drôle. « Il y a quelque chose de spectaculaire dans sa façon de jouer. Elle est bouleversante aussi », dit M. Chassé.

Pour la mise en scène, Michel Poirier a misé sur la relation entre la mère et le fils aux différents âges qui jalonnent la vie qu’il a eue avec elle. Le décor illustre la vision de l’enfant sur les lieux.

Henri Chassé retrouvera Guylaine Tremblay dans Enfant insignifiant où on plongera au cœur des souvenirs de l’auteur à travers les échanges avec des personnages phares de son enfance.