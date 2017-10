Encore une énorme bataille de feuilles mortes sur la montagne

Crédit photo : Stéphanie Gendron

La seconde édition de la Grande bataille de feuilles mortes, présentée dans le cadre d’Halloween à La Pocatière, a encore une fois été un succès avec autant de monde et plus de feuilles.

L’organisateur, l’animateur originaire de Saint-Alexandre, Marto Napoli, s’était surpassé pour la provenance des feuilles. Ses collaborateurs et lui en avaient ramené de quatre États américains, dont le Maine, le Vermont, le New Hampshire et New York. Avec les feuilles des municipalités environnantes et des participants, le tas de feuilles mortes était très impressionnant.

« On est vraiment allé à un autre niveau pour la grosseur de la butte, c’était fou », a commenté Marto Napoli.

Sur le coup de 14 h 30, les enfants et les plus grands se sont amusés dans les feuilles, avec le sourire. Se sont perdus autant de souliers que de bijoux, mais tout s’est bien déroulé.

« Il fait beau, on se fait des câlins, on s’amuse dans les feuilles. Ça ne pouvait pas être mieux», a aussi dit l’organisateur.

Il parle déjà d’une troisième édition pour l’an prochain, cette fois avec des jeux gonflables. L’événement s’inscrit dans le cadre d’Halloween à La Pocatière, qui connaîtra son apogée le week-end prochain.