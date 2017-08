Encore trop peu de candidates aux élections municipales

Il y aura cet automne des élections municipales dans l’ensemble des municipalités du Québec. Dans Kamouraska-L’Islet, comme pour l’ensemble du Québec, le nombre de femmes qui occupent les postes de maires ou de conseillers municipaux demeure bas.

Il n’y a pas qu’au sein des conseils municipaux que les femmes sont sous-représentées, elles le sont aussi sur d’autres lieux où s’exerce le pouvoir, note Christiane Bourgault, coordonnatrice du Centre-Femmes La Jardilec de Saint-Jean-Port-Joli.

Sur le territoire de la MRC de Kamouraska, on retrouve quatre municipalités sur 17 où le poste de maire est occupé par une femme. Dans celle de L’Islet, deux femmes sur 14 municipalités occupent ce poste.

Un portrait statistique du ministère des Affaires municipales indique qu’en 2013, année du dernier scrutin municipal, on comptait en moyenne 29 % de femmes candidates. Le nombre d’élues est toutefois en augmentation depuis 2005. Pour les postes de maires et de conseillers, les femmes sont passées de 24,8 % en 2005 à 30 % en 2013.

Le mythe des compétences

Intervenante et conseillère au Centre-femmes La Jardilec, Marie-Maude Michaud est aussi conseillère municipale à Sainte-Louise. En se présentant à ce poste, elle atteignait ses deux objectifs : ramener une femme à la table du conseil et une jeune personne.

« Pour que les femmes se lancent davantage en politique municipale, il faut défaire le mythe que cela demande des compétences particulières. Tout ce qu’il faut, c’est d’avoir à cœur le développement de sa communauté », dit-elle.

Selon Annick Mercier du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, généralement quand une femme entre en politique municipale, c’est qu’elle a un but, un objectif. Il est important, selon madame Mercier, qu’elles apportent leur façon de penser.

Des outils

Il existe des outils pour aider les femmes à cheminer dans le processus et de la formation est offerte. Le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec a publié un guide intitulé Parcours de la candidate qui répond aux principales questions.

Des journées de formation sont aussi offertes. L’une d’elles aura lieu le 21 septembre à Saint-Gilles de Lotbinière, note Christiane Bourgault. Le 28 septembre, un brunch-causerie se tiendra en compagnie de madame Josette Dubé de Saint-Jean-Port-Joli. Pour information, on peut s’adresser à La Jardilec.

Pour le Bas-Saint-Laurent, une journée consacrée aux élections municipales se tiendra le 8 septembre à Rimouski. Cette journée sera marquée par une conférence de madame Danielle Roy-Marinelli, ancienne mairesse de Lévis, et par la tenue de différents ateliers. On peut s’inscrire auprès de madame Lucie Brault au numéro 418 730-1357.