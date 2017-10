En voyage au Portugal avec Les Grands Explorateurs

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Voyage La Pocatière propose un voyage au Portugal le dimanche 22 octobre à 16 h.

Marie-Dominique Massol, réalisatrice, conférencière et écrivaine, a un jour choisi de se positionner en actrice de sa propre vie et d’emprunter les chemins buissonniers. À la question « Une femme seule, sur les routes du monde, ce n’est pas trop difficile? », elle a répondu ceci : « Être une femme est un avantage. Nous suscitons la confiance, et les portes s’ouvrent naturellement. »

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.