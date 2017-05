En spectacle au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime

Crédit photo : Courtoisie

Le Chalet d’Ixworth et la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon s’associent pour vous proposer une première programmation estivale au Chalet d’Ixworth sous la forme de soupers-spectacles. Les soupers seront servis à 17 h 30 et les spectacles débuteront à 20 h.

C’est ainsi que Renée Martel présentera son spectacle La fille de son père le 28 juin. Plus qu’un rendez-vous, ce sera un événement à ne pas manquer. Joannie Benoit sera en première partie de ce spectacle. Le 13 juillet, Bleu Jeans Bleu nous livrera ses vers d’oreilles tels J’te gâte all dressed. Et en première partie, nous pourrons découvrir Raphaël Butler.

Accompagnée de Christian Péloquin, Laurence Jalbert profite de son passage au Chalet d’Ixworth pour présenter Tommy-Charles à son public. Le 10 août, David Thibault, accompagné de deux musiciens, nous interprétera quelques-uns des grands succès de l’époque du rock and roll, dont ceux popularisés par Elvis Presley. En ouverture de ce spectacle, nous pourrons apprécier Mathieu Lippé.

Le 19 août, les Grandes Crues nous parleront de leur recette du bonheur avec une désinvolture et une dégaine des plus charmantes. C’est autour d’un bon verre de vin qu’elles vous invitent à vivre un moment parfois corsé, mais bien dosé, et assurément pas bouchonné.

Le 10 septembre, ce sera au tour de Martin Perizzolo de présenter son premier spectacle d’humour. Il sera en rodage. On connait déjà son humour à travers les textes d’émissions de télé comme Un gars, une fille. On connait aussi son visage comme Benoît dans la campagne publicitaire Les fromages d’ici ou Jean-François dans Les beaux malaises.

Le Chalet d’Ixworth ajoute aussi à sa programmation deux spectacles de la Tournée découverte, soient Charles-Antoine Gosselin, le 29 juillet et le duo Mathieu Bérubé et Antoine Lachance, le 12 août.

Tous ces spectacles s’inscrivent dans le Réseau d’été du Roseq 2017. Au total, ce sont 251 représentations, 29 tournées dans 30 lieux de diffusion et 34 artistes ou groupes qui prendront la route cet été. Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, à l’Épicerie NJL de Saint-Onésime et au Chalet d’Ixworth (418) 856-6556.