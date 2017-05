En route vers la prêtrise : l’église diocésaine compte un diacre de plus

Crédit photo : Gaétan Godbout

MONT-CARMEL —Les hommes qui choisissent la prêtrise ne sont pas légion au sein du diocèse de Sainte-Anne depuis quelques années. Le 22 avril dernier, l’église de Mont-Carmel a été le théâtre de l’ordination comme diacre de José Libardo Toca, ce qui constitue la dernière étape de son cheminement vers la prêtrise.

La cérémonie comportait différentes étapes comme nous le rappelle Gaétan Godbout du Service diocésain de communication. Dès le début de la célébration présidée par Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, José Libardo Toca s’est engagé au célibat afin de se placer «au service de Dieu et de son prochain.» L’abbé Charles-A. Anctil, qui l’accompagne depuis près de dix ans, de même que S. Nicole Lachance, s. c. q., ont d’abord attesté que José avait les qualités et les aptitudes nécessaires pour devenir diacre.

Au cœur de la célébration, José a été invité à s’agenouiller devant Monseigneur Moreau pour promettre de vivre en communion avec son évêque et ses successeurs, «dans le respect et l’obéissance». Mgr Moreau lui a ensuite imposé les mains et récité la prière d’ordination avant de lui remettre l’Évangéliaire, signe de la mission qui lui est désormais confiée d’annoncer la Parole, de Dieu, «d’enseigner ce que tu crois et vivre ce que tu auras enseigné.» Dès lors, José pouvait se rendre à l’autel pour entreprendre son service diaconal.

Qui est José Libardo Toca?

Gaétan Godbout retrace les grandes lignes du parcours de José Libardo Toca. Âgé de 30 ans, il est le cadet d’une famille de trois enfants. Né à Sotaquirá, dans le département de Boyacá en Colombie, il a vécu son enfance et fait ses études primaires et secondaires dans la ville de Tunja. Diplômé en 2004 comme technicien en électronique, il décide l’année suivante d’entrer au Séminaire Christo Sacerdote, dans le département d’Antioquia.

C’est après avoir entendu Mgr Gilles Lussier et l’abbé Wilson Ramirez parler de l’Église du Québec, à l’occasion d’une visite au Séminaire, que José viendra passer deux mois dans le diocèse de Joliette à l’hiver 2008. Il apprend que d’autres diocèses, dont celui de Sainte-Anne, sont susceptibles d’accueillir des séminaristes colombiens et entreprend une correspondance avec l’abbé Charles-Aimé Anctil, alors vicaire général du diocèse. En 2010, il amorce ses études théologiques et demande à Mgr Moreau de l’accueillir dans l’Église de Sainte-Anne, ce qu’il fera le 17 mars 2010.

En 2012, José revient dans le diocèse et se familiarise avec la langue française. Il effectue un premier stage pastoral de quelques mois dans la région de Rivière-du-Loup. En 2013-2014, il retourne en Colombie terminer ses études en théologie et mûrir sa décision. «Le 13 août dernier, il était de retour à La Pocatière pour l’étape finale de son cheminement et entreprendre un nouveau stage pastoral dans les Unités de Kamouraska-Ouest et de La Pocatière», relate monsieur Godbout.

José explique son intérêt pour la vocation sacerdotale du fait que durant ses jeunes années, il a fréquenté des écoles religieuses et s’est impliqué dans les communautés chrétiennes où il a vécu. Il dit aussi que le fait de s’éloigner de sa famille afin de poursuivre ses études lui a permis de grandir dans la foi.