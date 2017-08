En action sur les enjeux forestiers

Le maire de Saint-Pascal, monsieur Rénald Bernier, a rencontré le 24 août dernier à Québec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Luc Blanchette, lors d’une réunion du Comité sur la forêt de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Le maire et ses collègues d’ailleurs au Québec ont profité de l’occasion pour faire le point avec le ministre sur différents dossiers prioritaires pour les communautés forestières, dont les négociations canado-américaines sur le bois d’œuvre résineux. Monsieur Blanchette a d’ailleurs dressé un bilan positif de la mission qu’il a menée récemment auprès d’élus et de partenaires économiques dans différents États américains. À la suggestion de l’UMQ, il a également rencontré des acheteurs, des constructeurs et des associations nationales pour les sensibiliser à notre régime forestier et à l’importance d’un accord.

« J’invite le gouvernement fédéral à poursuivre ses négociations avec son homologue américain afin de conclure le meilleur accord possible pour assurer la prospérité et la vitalité du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-du-Sud et de l’ensemble des communautés forestières. Tous les partenaires québécois sont mobilisés plus que jamais afin de pérenniser notre industrie forestière, entre autres le secteur du sciage, et nous poursuivrons nos efforts en ce sens au cours des prochains mois », a expliqué monsieur Bernier.