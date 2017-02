Émélie Lapierre représentera Chaudière-Appalaches

Crédit photo : Courtoisie

Afin de faciliter la mobilisation, la concertation et la consolidation des cuisines collectives sur l’ensemble du territoire québécois, le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) s’est tourné vers la région de Chaudière-Appalaches pour enrichir l’instance consultative. La région administrative n’était plus représentée à la Table des régions des cuisines collectives depuis novembre 2014.

C’est vers l’équipe de Soupe au bouton de la Corporation de développement communautaire (CDC) Ici-Montmagny-L’Islet que le choix s’est porté pour trouver une porte-parole. « Ce fut une belle surprise et une belle marque de reconnaissance envers notre organisme que de recevoir un coup de fil du RCCQ à ce sujet », a déclaré Émélie Lapierre, agente de développement en autonomie alimentaire à la CDC ICI-Montmagny-L’Islet.

La Table des régions du RCCQ est un lieu d’entraide, d’échange et de mobilisation qui permet de créer et d’assurer des liens entre les cuisines collectives des régions. Par ses actions, la Table des régions bâtit un mouvement de solidarité qui s’étend sur tout le territoire du Québec.

De plus, dans le cadre de la Journée nationale des cuisines collectives (JNCC), le 26 mars, de nombreux évènements seront organisés par les organismes membres du RCCQ au cours du mois de mars : portes ouvertes, conférences publiques, repas communautaires. Ces activités visent à faire découvrir les cuisines collectives au grand public et à inviter les gens à rejoindre ce mouvement tissé par la solidarité et l’entraide.

Il est possible de s’inscrire dans un groupe de cuisine collective près de chez vous en contactant Émélie Lapierre, agente de développent en autonomie alimentaire à la CDC ICI Montmagny-L’Islet, au 418 358-6001.