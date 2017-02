ÉMCV : des capsules vidéos gratuites pour les organismes de la région

Crédit photo : Courtoisie

L’École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV) du Cégep de Rivière-du-Loup propose aux organismes (OBNL) du Kamouraska, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Sud, de réaliser gratuitement des capsules vidéos faisant la promotion de leurs services.

La réalisation de ces capsules s’inscrit dans le cheminement scolaire des élèves du programme Conception et réalisation de films web. Monsieur Pierre Lesage, responsable de l’École des métiers du cinéma, invite les organismes intéressés par ce projet à communiquer avec lui d’ici la mi-mars. La réalisation proprement dite des capsules par les élèves se fera en mai et juin.

« Chacun des vingt-cinq étudiants inscrits au programme sera jumelé à un organisme-client. La réalisation de ces vidéos, toujours supervisée par un professeur, se fait dans un cadre structuré reproduisant le milieu professionnel », précise monsieur Lesage. Après avoir pris connaissance des besoins de son client, l’étudiant élabore un scénario, effectue la prise d’images, le son et le montage des capsules. À la fin du projet, l’organisme reçoit une vidéo publicitaire de 30 secondes et une vidéo corporative de deux minutes et demie, prêtes à être diffusées via son site web.

Types de projets recherchés

«La majorité des projets retenus sont d’ordre communautaire ou social : ils proviennent, par exemple, d’associations ou de groupes de citoyens, de maisons de jeunes, d’écoles et même de municipalités » résume Pierre Lesage.

Pour plus d’info, on peut communiquer directement avec Pierre Lesage à l’École des métiers du cinéma et de la vidéo : Tél. 418-862-6903, poste 2266; par courriel ou rendez-vous sur le site internet.