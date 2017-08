Élisabeth Alain et Lily-Rose Surprenant au Championnat d’équitation Western du Québec

Crédit photo : Courtoisie

Élisabeth Alain et Lily-Rose Surprenant de Saint-Pascal participeront à la 42e édition du Championnat d’équitation western du Québec, volet Performance, qui aura lieu du 25 au 27 août au Centre multifonctionnel de Sorel-Tracy.

Cette finale regroupera 10 régions et près de 300 cavaliers. L’équipe de l’Est-du-Québec, dans laquelle évolue Élisabeth et Lily-Rose est composée de vingt-huit cavaliers et cavalières.

En compagnie de sa jument Are U Lonsum Tonight, Élisabeth Alain participera aux épreuves dans la catégorie 14-18 ans et Lily-Rose Surprenant sur Zip Dynamic Star Too dans la catégorie 13 ans et moins. Leur entraîneuse est Mme Rébecka Michaud.