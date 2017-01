Des élèves soulignent le jour du drapeau

Crédit photo : Courtoisie

Le vendredi 20 janvier dernier, veille du jour du drapeau du Québec, qui a lieu le 21 janvier, une cérémonie officielle de salut au drapeau s’est tenue devant les élèves de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière.

Jean-François Vallée, professeur au département de Lettres et communication du cégep de La Pocatière, a présenté un historique du drapeau du Québec devant les élèves des quatrième et sixième années. La présentation décrivait les différents drapeaux ayant successivement flottés sur le territoire du Québec, soit le drapeau de la Nouvelle-France, le drapeau britannique, le drapeau des patriotes, le drapeau français et le drapeau de Carillon, ancêtre direct du drapeau du Québec actuel.

Salut au drapeau

Les élèves se sont ensuite levés pour le protocolaire et solennel salut au drapeau.

Pendant la présentation, les professeurs de l’école devaient formuler des questions pour le tirage des nombreux prix, gracieuseté de la Société nationale de l’est du Québec (SNEQ).

Tous les 21 janvier, le gouvernement du Québec invite la population à souligner le Jour du drapeau. En effet, le 21 janvier 1948, à 15 h précise, le premier ministre du Québec Maurice Duplessis faisait flotter pour la première fois le fleurdelisé sur la tour de l’Hôtel du Parlement, remplaçant ainsi le drapeau britannique, l’Union Jack, qui y flottait jusque-là.

Le fleurdelisé a très rapidement suscité l’adhésion populaire : chacun y voyant un symbole autant de l’identité que des aspirations du peuple québécois. Fait à noter, le député de Kamouraska, René Chaloult, est celui qui, avec l’historien Lionel Groulx et l’Ordre de Jacques-Cartier, a le plus contribué à l’adoption de cette variante du drapeau. M. Chaloult a été inhumé au cimetière de Kamouraska.