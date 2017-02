Des élèves du Collège au Parlement des jeunes

Crédit photo : Courtoisie

Quatre élèves de 4e secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, accompagnés de leur enseignante en histoire, Mme Valérie Dufour, ont participé à la 15e législature du Parlement des jeunes qui a eu lieu du 25 au 27 janvier 2017.

Béatrice Béchard (Sainte-Anne-de-la-Pocatière), Laure Jalbert-Drouin (Saint-Jean-Port-Joli), Émile Giard (L’Islet) et Fabrice Turgeon (Saint-Denis) ont vécu l’expérience unique qu’offre cette simulation des travaux de l’Assemblée nationale. Elle leur a permis de vivre les étapes du processus législatif et de comprendre le fonctionnement des institutions parlementaires.

La qualité de la participation des élèves du Collège a été exceptionnelle, selon Mme Dufour. Au cours de cette session parlementaire, ils ont été appelés à défendre leurs idées dans des commissions parlementaires, ont affirmé leur opinion dans des discours et ont dû prendre position sur un mandat d’initiative portant sur les commotions cérébrales chez les jeunes sportifs de même que sur deux projets de loi. Le premier visait la mise en place de mesures ayant pour but une meilleure intégration des immigrants dans les écoles secondaires du Québec. Le second portait sur l’achat de fruits et de légumes).

« Cette expérience, en plus d’être inoubliable, a été une grande opportunité pour eux de développer leur conscience citoyenne », affirme Valérie Dufour.