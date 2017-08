Élections municipales… en bref

Plusieurs maires de Kamouraska-L’Islet ont annoncé leur candidature aux élections municipales du 5 novembre 2017, alors que d’autres quitteront la vie politique. Tour d’horizon de quatre municipalités de la région.

Tourville : Benoît Dubé se représente

Le maire de Tourville, Benoît Dubé, sollicitera un 2e mandat. Il a rendu sa décision publique il y a environ deux semaines. Parmi les dossiers sur sa table de travail, on retrouve le développement touristique de la municipalité et les préparatifs en vue des célébrations du centième anniversaire de la paroisse en 2019. Monsieur Dubé aimerait que cet événement soit une occasion de réunir les anciens résidants. Les Tourvilliens seront aussi appelés au cours des prochains à décider du sort de leur église. « Ce n’est pas un dossier facile. L’église c’est le cœur d’un village », a ajouté monsieur Dubé. Lors de notre appel, Benoît Dubé ne savait pas qui parmi les conseillers reviendraient sur les rangs.

Saint-Roch-des-Aulnaies : Michel Castonguay compte bien revenir

À Saint-Roch-des-Aulnaies, monsieur Michel Castonguay compte bien déposer sa candidature au poste de maire pour un 4e mandat. Il n’y a pas pour le moment de projets majeurs qui se dessinent pour la municipalité sinon « assurer la suite normale des choses », souligne-t-il. Monsieur Castonguay entend continuer à travailler au développement de la municipalité en collaboration avec les différents comités. La politique familiale et le développement urbain font partie des dossiers sur la table de travail. Au moment de notre appel, Miche Castonguay ignorait encore si les conseillers en place seraient de retour lors des élections de l’automne.

Saint-Gabriel : Raymond Chouinard tire sa révérence

Au terme de son 3e mandat, le maire de Saint-Gabriel-Lalemant, M. Raymond Chouinard, se retire de la politique municipale. « Je crois que j’ai fait un bon travail, mais je passe à autre chose », dit-il. M. Chouinard profite de cette occasion pour remercier toute l’équipe du conseil municipal ainsi que le personnel « qui travaille jour après jour pour avoir une belle municipalité. »

Saint-Omer : Clément Fortin revient pour un 2e mandat

Le maire de Saint-Omer, monsieur Clément Fortin, sera de retour sur les rangs pour un second mandat. Comme projet à court terme, la municipalité complète la transformation de l’église en salle communautaire. Ce projet, dit-il, est déjà très avancé. L’église continuera à servir pour le culte religieux aux deux semaines et lors d’événements spéciaux tels que les baptêmes, mariages ou funérailles. De plus, des réparations devront être apportées à court terme au système d’égout. Au moment de notre appel, monsieur Fortin n’avait pas encore reçu la confirmation des conseillers qui seront de retour. Une seule personne l’avait avisée qu’elle ne reviendrait pas.