Élections municipales au Kamouraska : de nouvelles candidatures confirmées

Crédit photo : Maxime Paradis

La période des mises en candidature en vue des élections municipales du 5 novembre prochain étant maintenant ouverte, certains maires de municipalité ont décidé d’annoncer leurs intentions quant à leur avenir politique.

Dans une allocution de plusieurs minutes qui a précédé la tenue de la dernière séance du conseil municipal, Mme Laboissonnière a confirmé qu’elle solliciterait un nouveau mandat à la mairie de Saint-Onésime.

Fière de son bilan des 20 derniers mois, elle a mentionné que celui-ci était le fruit d’un travail d’équipe et qu’il n’avait pas toujours été de tout repos, rappelant au passage quelques-uns des défis rencontrés par l’administration municipale ces derniers mois et qui ont fait la manchette dans la presse régionale.

Elle a aussi pris la peine d’énumérer quelques-unes des réalisations de l’équipe du conseil actuel, allant du Parc intergénérationnel, en passant par la Maison du Colibri et la rénovation de la Salle Les Générations, toutes réalisées au lendemain de la mise en place de la planification stratégique pondue suite à son entrée en poste.

Enfin, elle a également insisté à plusieurs reprises sur l’importance de respecter le code municipal chez les élus, ajoutant que « les économies de bout de chandelle et la politique d’arrière-pays sont chose du passé. »

Mme Laboissonnière a conclu son intervention en confirmant qu’elle serait de la course à la mairie de la municipalité, le 5 novembre prochain. Rappelons que deux autres candidats ont annoncé leurs intentions en ce sens, soit MM. Marcel Lemieux et Benoît Pilotto. « J’ai longuement réfléchi à la question. Ma santé est bonne, la passion m’habite et j’entends continuer les projets amorcés », de déclarer Mme Laboissonnière, à la toute fin de son allocution.

Saint-Joseph

À Saint-Joseph-de-Kamouraska, Roland Leroux a annoncé qu’il ne se représentera pas au poste de maire. « Je n’ai pas le temps nécessaire à offrir pour ce que nécessite la tâche de maire », expliquait-il. Élu conseiller municipal en 2013, il succédait à Tony Charest au poste de maire, le 2 octobre 2015, après la démission de ce dernier.

Sainte-Hélène

À Sainte-Hélène, la mairesse sortante, Louise Hémond, sollicitera un autre mandat en compagnie des cinq autres conseillers actuellement en poste. Rappelons que le sixième siège d’échevin est libre depuis maintenant deux ans à Sainte-Hélène, à la suite de tentatives infructueuses de recrutement, de nous mentionner Mme Hémond.

Lors d’un prochain mandat, Mme Hémond et ses collègues, qu’elle qualifie de « belle équipe de travail », aimeraient revoir le plan de mesures d’urgence de la municipalité, doter le secteur de la Route 230 Est d’une nouvelle citerne d’eau, procéder à la réfection de la Route du Pont-de-Broche et bonifier l’offre de loisirs pour les jeunes familles et les aînés.

Saint-Germain

À Saint-Germain, Daniel Laplante demandera un troisième mandat comme maire auprès de ses concitoyens. À l’exception d’une pause de deux ans, M. Laplante siège au conseil municipal de Saint-Germain depuis 1985, d’abord comme échevin et comme maire depuis 2009.

Dans un prochain mandat, celui qui se présente de façon indépendante aimerait mettre la touche finale aux travaux d’aqueduc et d’égout prévus dans la municipalité, travailler un projet de développement domiciliaire et aménager le bureau municipal dans un bâtiment dont la municipalité serait propriétaire. Précisons que celui-ci se trouve actuellement dans une maison privée.

Saint-Bruno

À Saint-Bruno, le maire sortant, M. Roger Lavoie, sollicite un autre mandat. Il affrontera M. Richard Caron qui a déposé sa candidature récemment.

Saint-Alexandre

À Saint-Alexandre, la mairesse sortante, Mme Anita O. Castonguay, n’avait toujours pas annoncé ses intentions en date du 3 octobre. Cependant, un candidat au poste de maire, M. Luc Chouinard, avait officiellement déposé sa candidature.