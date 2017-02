Élections municipales 2017 : Jean-Pierre Dubé en réflexion

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’actuel maire de Saint-Jean-Port-Joli et préfet de la MRC de L’Islet, M. Jean-Pierre Dubé, se dit en réflexion quant à son avenir politique.

Comme la plupart des élus, Jean-Pierre Dubé se dit actuellement en réflexion. Il annoncera ses intentions en juin prochain. «Ça me semble un bon moment, si on veut être fair-play et permettre à d’autres candidats de prendre position sur certains enjeux qui feront l’élection», expliquait-il.

Élu conseiller municipal pour la première fois en 1988, Jean-Pierre Dubé a été maire de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli de 1992 à 1999. Après s’être retiré en 1999, il a été constamment réélu comme maire depuis 2003.

Dix ans plus tard, en 2013, il succédait à Réal Leverdière, ancien maire de Saint-Pamphile, à titre de préfet de la MRC de L’Islet.