Élection à La Pocatière : le candidat Luc Pelletier relance l’idée d’une fusion avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Le candidat à la mairie de La Pocatière, M. Luc Pelletier, a relancé l’idée d’une fusion entre la Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui évoluent séparément depuis 1960. La dernière consultation sur un possible regroupement entre les deux municipalités remonte à près de 20 ans.

Dans le dernier droit de sa campagne, Luc Pelletier n’a pas hésité longtemps avant de relancer un sujet qu’il considère « tabou » dans le milieu pocatois. « Depuis le début, je dis que les communications sont la ligne directrice de ma campagne. C’est pourquoi je crois qu’il faut en parler de nouveau de ce sujet-là », a-t-il confié.

Interpellé sur la question, le maire réélu par acclamation à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Rosaire Ouellet, a rappelé que les citoyens de sa municipalité avaient voté majoritairement contre un regroupement avec la ville en 1998. De son côté, Luc Pelletier croit qu’il est peut-être temps de reposer la question aux citoyens de Sainte-Anne. « C’est à eux de le dire. Si on communique bien le projet, je suis confiant qu’il puisse être accepté par voie référendaire », a-t-il ajouté.

Pas une priorité

Pour le maire sortant de La Pocatière, M. Sylvain Hudon, l’idée d’une fusion entre Sainte-Anne-de-la-Pocatière et La Pocatière est toujours restée dans les cartons. Toutefois, il avoue que contrairement à son opposant, Luc Pelletier, qui annonçait sur Facebook vouloir reprendre les discussions sur le sujet dans les premiers jours suivant l’élection du 5 novembre, il ne s’agit pas de la priorité. « Si je suis réélu, le budget sera la priorité », de préciser M. Hudon.

Néanmoins, il croit que la question mériterait d’être étudiée plus en profondeur. « Pourquoi ne pas faire une demande de financement conjointe avec la paroisse pour commander une étude impartiale sur les avantages et les inconvénients d’un éventuel regroupement », suggère-t-il.

Plusieurs services partagés

Pour Luc Pelletier, il ne reste qu’un pas à franchir pour unir définitivement la destinée des deux municipalités qui partagent déjà plusieurs services en commun. « Il y a des ententes pour le réseau d’aqueduc et d’égouts, le service de sécurité incendie, le service des loisirs et l’utilisation du Centre Bombardier. C’est pourquoi il faudrait, à mon avis, étudier la question de façon plus concrète. »

De son côté, Rosaire Ouellet a tenu à mentionner que les relations avec la Ville de La Pocatière étaient très bonnes à l’heure actuelle et que la Municipalité était « heureuse » de la situation actuelle. Par contre, il ne s’est pas montré fermé pour autant. « Si la Ville désire fusionner avec nous, et c’est aussi valable pour une autre municipalité, on va attendre de recevoir une résolution en bonne et due forme au conseil municipal et on l’étudiera rendu là », a-t-il conclu.