Élection du comité 2016-2017 des Amusements St-Damase

Crédit photo : Courtoisie

Les Amusements St-Damase inc. ont tenu leur assemblée générale annuelle le dimanche 4 décembre 2016.

Les citoyens ont pu donner leurs commentaires et poser des questions concernant les activités de la dernière année, incluant le Festival du Poulet. Le comité 2016-2017 se compose de Pierre-Luc Pelletier, Dave Bélanger, Guillaume Lapointe, Alain Boulet et Ghislain Pellerin, Omer Bois, Josée Lefrançois, Jean-Daniel Bois, William St-Pierre-Boulet, Rébecca Dubé, Murielle Pelletier et Annie Fournier. Une réunion subséquente a permis d’élire le comité exécutif. Rébecca Dubé agira à titre de présidente, Jean-Daniel Bois à titre de vice-président et Murielle Pelletier en tant que secrétaire — trésorière. Le comité remercie les membres sortants pour leur participation et leur implication dans les activités de la dernière année.