Élection au siège no 6 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Crédit photo : Photos tirées de Facebook.

Une élection pour le poste de conseiller municipal, au siège no 6, aura lieu le 5 novembre prochain à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. M. Ghislain Duquette, conseiller sortant, affrontera Mme Annie Sénéchal.

Élu conseiller pour la première fois en 2013, Ghislain Duquette est aujourd’hui retraité. Depuis, il s’implique de façon bénévole dans divers comités et organisations de la région.

S’il est élu pour un second mandat, il entend continuer à travailler à l’avancement des dossiers actuellement en cours. « Compléter les projets d’aqueduc et d’égouts dans le secteur ouest de la municipalité et la Tour d’observation à la halte routière sont deux dossiers qui me tiennent à cœur », a-t-il dit.

Annie Sénéchal

Néophyte en politique, Annie Sénéchal est une mère de famille impliquée au sein du comité de la famille et des aînés de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Agente de pastorale au Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et animatrice à la vie spirituelle et à la vie communautaire au Cégep de La Pocatière, elle désire utiliser ses expériences de travail au profit de ses concitoyens. « Je n’ai jamais fait de politique municipale, mais je veux apprendre et bien comprendre la mécanique », confiait-elle.

Rosaire Ouellet

De son côté, le maire réélu par acclamation, M. Rosaire Ouellet n’a pas voulu donner son appui à l’un ou l’autre des candidats actuellement en élection. « Il s’agit de deux personnes avec qui nous serions capables de travailler et avec qui le conseil actuel entretient de bonnes relations », s’est-il contenté de mentionner.