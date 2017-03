Élan de solidarité à L’Islet durant la tempête

Crédit photo : Maxime Paradis

La famille de Sébastien Lemieux, 29 ans de L’Islet, a offert le logis à une famille de quatre personnes, dans la nuit de mardi à mercredi, et cela, jusqu’à l’heure du souper, après qu’elle se soit enlisée avec son véhicule sur la route 132, face à son domicile.

Sébastien Lemieux raconte qu’il était près de 0 h 30 lorsqu’il est sorti prêter main-forte à la famille, composée d’un mari, de sa femme, de leur fils et du frère de la dame. Originaires de Saint-Apollinaire et Valcourt, ils revenaient du Nouveau-Brunswick, suite à un épisode de mortalité au sein de leur famille. « Quand j’ai fini de les aider à sortir leur véhicule de la neige, je leur ai proposé mon sous-sol. Ils sont restés pour la nuit et ils sont repartis en fin de journée sur l’heure du souper », d’expliquer le bon samaritain.

Rappelons qu’à ce moment, la route 132 et l’autoroute 20 étaient fermées à la circulation. Elles n’ont été rouvertes à la circulation que très tard mercredi.

Heureux dénouement

Malgré sa grande bonté, Sébastien Lemieux avoue être resté sur ses gardes au départ. « Je suis père de deux enfants et je pensais à leur sécurité. Au début, on ne sait jamais à qui on a affaire dans des situations comme ça. Mais on s’est vite aperçu que c’était de bonnes personnes. Ils ont promis qu’ils arrêteraient nous saluer cet été », mentionnait-il.

Lorsqu’il pense à ce qui est arrivé aux deux hommes décédés dans leur véhicule durant la tempête, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, non loin de chez lui, Sébastien Lemieux se dit heureux d’avoir porté assistance à cette famille. « Quand on a besoin d’aide, il ne faut pas se gêner d’aller cogner. C’est avec l’entraide qu’on arrive à quelque chose », concluait-il.