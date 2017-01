Église de Saint-Germain : le Cabouroc sur la bonne voie

Crédit photo : Photo tirée du site internet Cabouroc.com.

Le projet de mur d’escalade intérieur, le Cabouroc, qui sera aménagé à l’intérieur de l’église de Saint-Germain, avance bien. L’OBNL Parvis Saint-Germain, qui en fera la gestion, poursuit actuellement ses négociations avec le conseil de fabrique en vue de déployer l’ensemble du projet qui comprendrait également un espace de co-working et une salle communautaire dans la sacristie.

Selon le responsable des communications de Parvis Saint-Germain, M. Philippe Bonneau, il est toutefois prématuré d’avancer une date de réalisation pour le moment. Si l’espace de co-working et la salle communautaire demandent moins de travaux, le projet d’escalade Cabouroc devrait être réalisé en deux phases, ou une seule, tout dépendant le succès que rencontrera la campagne de financement. «On a déjà amassé 1165 $ en financement populaire, en une seule soirée, lors d’un événement tenu à la Tête d’Allumette, le 20 décembre dernier», expliquait-il.

Néanmoins, peu importe si le projet nécessite une ou deux phases, Philippe Bonneau assure que le Cabouroc pourra pleinement remplir sa mission. «On commencerait par accueillir des groupes d’écoles et de camp de jour, tout en permettant à des gens de venir s’entraîner. Ça permettrait de rentabiliser les installations et de montrer la viabilité du projet au public», mentionnait-il.

En attendant la fin des négociations avec le conseil de fabrique, une quinzaine de bénévoles de Parvis Saint-Germain finalisent actuellement les plans du projet avec une équipe d’ingénieurs. À terme, Parvis Saint-Germain souhaite, avec la conversion de l’église, offrir un espace de divertissement sportif à mission éducative et communautaire, promouvoir la pratique de l’escalade intérieure et extérieure au plan régional et conserver le patrimoine religieux du bâtiment.