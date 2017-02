Édith Saint-Amand est la nouvelle directrice du Centre d’études collégiales du Témiscouata

Crédit photo : Courtoisie

Les cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup ont embauché Mme Édith Saint-Amand à titre de directrice du nouveau Centre d’études collégiales du Témiscouata.

Résidente du Témiscouata et détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économique de l’Université de Sherbrooke, Mme Saint-Amand enseigne au Cégep de Rivière-du-Loup depuis 1994, a été coordonnatrice du Département de sciences humaines pendant 12 ans et s’est impliquée dans la Commission des études du Cégep de Rivière-du-Loup. Vice-présidente de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Témiscouata, elle est également présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants en économique des cégeps du Québec (A3ECQ). Madame Saint-Amand sera affectée à mi-temps à la gestion de ce centre d’études et conservera une tâche d’enseignement.

« Mme Saint-Amand est fortement impliquée dans notre institution et est très attachée au milieu témiscouatin. Elle possède d’excellentes connaissances en gestion et en économie et est parfaitement au courant des enjeux relatifs à l’enseignement et à la réussite éducative. Ma collègue Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière, et moi, sommes convaincus qu’elle saura relever les défis qui l’attendent avec succès » se réjouit René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup.

Rappelons que la période des inscriptions est ouverte pour le Centre d’études collégiales du Témiscouata qui accueillera ses premiers étudiants à l’automne 2017. Le nouveau centre offrira les programmes Sciences humaines, Techniques d’éducation spécialisée et Tremplin DEC. La création de cette nouvelle institution a été annoncée en janvier dernier et est une initiative conjointe des cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup. Pour en savoir plus, on peut consulter le www.cectemiscouata.ca.