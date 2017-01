École secondaire de la Rencontre : Bonheur en jeux récipiendaire d’une bourse

Crédit photo : Courtoisie

Les élèves en adaptation scolaire de l’École secondaire de la Rencontre à Saint-Pamphile ont reçu le Prix d’entrepreneuriat collectif jeunesse, accompagné d’une bourse de 500 $, pour leur projet Bonheur en jeux. L’argent servira à la conception de jeux grand format pour aînés.

Cette récompense réjouit au plus haut point les élèves et leur enseignante. «On nous a présenté le concours et on s’est inscrit. On ne s’attendait à rien», de confier Karina Bilodeau, enseignante en adaptation scolaire. Elle songe maintenant à inscrire le projet à d’autres concours, comme OSEntreprendre, consacré à l’entrepreneuriat québécois. «On va également soumettre Bonheur en jeux au concours Face aux dragons dans Montmagny-L’Islet», ajoutait-elle. Advenant d’autres récompenses, l’argent des bourses servirait à la poursuite du projet pour une deuxième année.

Autrement, avec le 500 $ du Prix d’entrepreneuriat collectif jeunesse, Karina Bilodeau projette d’améliorer la qualité des matériaux qui seront utilisés pour la conception des jeux. «On avait déjà des sous d’amassés grâce aux soutiens financiers de la Coop et des Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile. On est également soutenu par l’entreprise Les Bois Robin Fortin qui fait don de planches de bois», de préciser l’enseignante.

La conception des trois jeux, un jeu de poche et un tic-tac-toe grand format, ainsi qu’un jeu de dames sur table pliante, débutera au retour du congé des fêtes. Neuf élèves travailleront à leur réalisation. La remise des jeux devrait se faire en avril ou mai prochain par l’entremise d’un événement intergénérationnel qui serait organisé en partenariat avec l’organisme Hop! La vie du sud de L’Islet.