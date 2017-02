École Sacré-Cœur : à la poursuite du flocon d’or

Crédit photo : Maxime Paradis

Les 1er et 2 février derniers, le site récréatif de la Ville de La Pocatière a été le théâtre de la toute première fête d’hiver des élèves de l’École Sacré-Cœur. Initié par l’Organisme de participation des parents (OPP) de l’école, l’activité devait permettre à une classe de chaque niveau de repartir avec le très convoité «flocon d’or».

Organisé en moins de deux semaines en collaboration avec la Ville de La Pocatière, l’événement a mobilisé pas moins de 30 parents bénévoles sur deux jours d’activités, en plus d’amuser les 401 élèves de l’école.

Cinq activités été proposées aux enfants : la construction d’un fort de neige, un jeu de baby-foot géant, la construction de pyramide, une glissade et une course à relais. Plus une classe réussissait d’épreuves, plus elle accumulant de petits flocons blancs, nécessaires pour remporter l’ultime récompense : le flocon d’or. Un seul par niveau était en jeu.

En poste à titre de directeur de l’École Sacré-Cœur depuis le début de l’actuelle année scolaire, Éric Lavoie se réjouissait du dynamisme de l’OPP, composée de huit parents, mais également de cette collaboration avec la Ville de La Pocatière. «Les écoles ont plutôt l’habitude d’organiser des sorties scolaires à gauche et à droite durant l’hiver. Permettre aux enfants de jouer à l’extérieur, à côté de l’école comme aujourd’hui, c’est parfait», mentionnait-il.

À l’image du directeur Éric Lavoie, la présidente de l’OPP, Marie-André Lagueux, avait de la difficulté à cacher son enthousiasme. «L’OPP est fort mobilisé cette année et on a encore plein d’autres activités qu’on aimerait organiser pour les enfants», ajoutait-elle.

La présidente de l’OPP et le directeur de l’École Sacré-Cœur concluaient en confirmant vouloir ramener l’activité pour les enfants l’an prochain et la bonifier au passage.