École Polyvalente La Pocatière : le basketball se porte bien

Crédit photo : Courtoisie

Après quelques années d’absence, le basketball est revenu en force à l’École Polyvalente La Pocatière en 2009, sous la supervision de M. Jean-François Milette, enseignant en sciences.

Ce sport fut dès lors marqué par un vif intérêt de la part des élèves de l’école. En effet, les Phénix comptent désormais des équipes de basketball dans les trois principales catégories (benjamin, cadet et juvénile) au sein du R.S.E.Q. Chaque année, c’est trente-cinq à quarante jeunes qui s’adonnent à la pratique de ce sport et portent fièrement les couleurs de leur école. Le succès des Phénix est reconnu partout dans la ligue du sport étudiant de la région de Québec-Chaudières-Appalaches, avec cinq bannières de championnats remportées par les Phénix en autant de saisons. L’équipe juvénile (photo) fait particulièrement bonne figure, avec une fiche cumulative de 22 victoires et seulement quatre revers depuis la saison 2014-2015. Les Phénix sont en voie d’aligner une quatrième équipe l’an prochain avec la formation très probable d’une seconde équipe masculine en basketball benjamin (12-13 ans).