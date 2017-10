Dynaco ajoute la marque Weidemann à sa division machinerie

Crédit photo : Maxime Paradis

La division machinerie de Groupe Coopératif Dynaco présentait à la presse, le 3 octobre dernier, ses nouveaux produits Weidemann. Cette marque allemande, spécialisée pour les travaux agricoles, fait donc son entrée en Amérique du Nord en étant proposée exclusivement au Québec. Les trois centres de machinerie de Groupe Dynaco deviennent donc un des rares concessionnaires de la province à pouvoir offrir ces produits exclusifs.

Encore méconnue en Amérique du Nord, la marque Weidemann est pourtant très populaire auprès des agriculteurs européens. Là-bas, elle fait partie du quotidien de ceux-ci depuis 1960. Elle se démarque notamment par son côté compact et ergonomique. « Ce sont aussi des machines qui sont conçues pour réaliser des tâches spécifiques », d’indiquer Yves Plante, directeur de la division machinerie chez Groupe Coopératif Dynaco.

En Amérique du Nord, les entreprises agricoles optent souvent pour des machines dites « multitâches ». Selon Yves Plante, cette particularité fait que les machines usent beaucoup plus rapidement. En utilisant des machines distinctes, cette usure prématurée serait évitée. « On sent que la marché s’en va de plus en plus vers ça », mentionnait-il.

Pour les agriculteurs

Représentant des ventes et de développement des affaires Québec et Atlantique chez Wacker Neuson, propriétaire de la marque Weidemann, Paul Astudillo ajoutait que cette gamme de produits a été développée spécialement pour les agriculteurs. « Les autres marques sont surtout parties de produits pour la construction qu’ils ont adapté à une clientèle agricole », précisait-il.

Déjà propriétaire d’une machinerie Weidemann, Francis Pelletier de la Ferme Pellerat à Saint-Roch-des-Aulnaies a témoigné des avantages qu’elle offre et du pourquoi ils ont opté pour ce type de machinerie. Une démonstration s’en est ensuite suivie.

Dynaco Machinerie est un des cinq concessionnaires choisis par Weidemann au Québec pour vendre ses produits et le seul de la région à les proposer.