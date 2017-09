Du volleyball de haut niveau au Cégep de La Pocatière

Les Gauloises de l’ITA et Cégep – La Pocatière invitent les amateurs de volleyball à assister à un match féminin de haut niveau dans leur gymnase le jeudi 21 septembre prochain à 19h. Le HEAT de l’Université de Colombie Britanique – Campus Okanagan affrontera alors le ROUGE & OR de l’Université Laval pour leur tout premier match de l’automne. Il s’agit d’un match hors concours qui a pour objectif de se préparer pour la prochaine saison sur le circuit universitaire canadien. Fait à noter que le Championnat universitaire canadien aura lieu au Super PEPS de l’Université Laval au printemps 2018.

« C’est vraiment le fun pour nous d’accueillir ces deux équipes dans le gymnase du Cégep, il va y avoir une belle ambiance. Les Gauloises vont pouvoir observer du volleyball de haut niveau et j’espère aussi qu’elles s’inspireront de l’engagement des meilleures athlètes sur le chemin de l’excellence. Pour les plus jeunes volleyeuses c’est impressionnant et tout aussi inspirant, ça va sans aucun doute leur donner une bonne dose d’énergie et d’enthousiasme pour débuter leur saison scolaire. Pour les amateurs c’est toujours un plaisir de voir du jeu avec un excellent contrôle de balle, une grande vitesse d’exécution et une puissance d’attaque. Bref tout le monde sera servi » de nous confier l’entraîneur des Gauloises Michel Pelletier.

Les billets d’admission sont en vente au coût de 10$ par personne auprès de Michel Pelletier au Cégep de La Pocatière, 418-856-1525 p.2305 ou mpelletier@cegeplapocatiere.qc.ca.