Du théâtre à la salle André-Gagnon

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Les Voyagements présentent Baby-sitter, du Théâtre Catfihgt, le jeudi 28 septembre à 20 h. Le texte de Catherine Léger avec David Boutin , Isabelle Brouillette, Victoria Diamond et Steve Laplante a été mis en scène par Philippe Lambert.

Aussi, la Corporation régionale de la salle André-Gagnon et Desjardins présentent Mes Amours de personnages le mardi 3 octobre à 20 h. Pendant une heure et demie, Albert Millaire redonne vie à une foule de personnages qu’il a eu le bonheur d’interpréter au cours de sa carrière.

Également, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, la Table -9 mois-5ans de l’organisme COSMOSS et le Conseil des arts et des lettres du Québec s’unissent pour la présentation d’une tournée de trois représentations du spectacle Petit Voilier, destiné aux tout-petits de trois à cinq ans et ce, gratuitement. Réservation obligatoire au (418) 856-1525 poste 2292. Petit Voilier sera au Kamouraska en octobre prochain selon l’horaire suivant : Salle Univers du Complexe municipal de Saint-Alexandre le mardi 3 octobre à 10 h, Salle Alphonse-Desjardins du Centre Robert-Côté de St Pascal le mercredi 4 octobre à 10 h, la Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière le jeudi 5 octobre à 10 h, où dans ce dernier cas le spectacle est complet. Ce spectacle interactif suscite l’imagination, la coopération tout en amenant la dimension du recyclage.

Les billets pour les spectacles sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.