Du théâtre et des coups de cœur littéraires

Crédit photo : Courtoisie

La Salle André-Gagnon et Desjardins présentent De Gélinas à Mouawad en passant pas Tremblay le mercredi 15 mars à 20 h, une production de la compagnie La Comédie Humaine.

De Gélinas à Mouawad en passant par Tremblay raconte l’histoire du Québec à travers la dramaturgie québécoise de 1940 à aujourd’hui. Cette création théâtrale est née de coups de cœur littéraires des œuvres et des auteurs marquants, dont Gratien Gélinas, Marcel Dubé, Michel Tremblay, Évelyne De La Chenelière, Marie Laberge, Claude Meunier, Louis Saïa et Wajdi Mouawad.

La Comédie Humaine est une compagnie théâtrale professionnelle qui présente des œuvres accessibles, actualisées et divertissantes pour le public, dans le but d’augmenter ses connaissances générales et culturelles, de manière positive, en privilégiant le plaisir de l’art de la scène.