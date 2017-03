Dossier SAQ : grosses victoires pour les proprios de l’Épicerie chez Daniel

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les propriétaires de l’Épicerie chez Daniel de Mont-Carmel, qui ont osé dire haut et fort que plusieurs décisions de la SAQ nuisaient à leur profit à titre de dépositaire, ont gagné une importante bataille.

Karine Habel et Kathleen St-Jean, qui gère une agence de la SAQ, avaient déploré vivement le fait que les agences comme elles seraient obligées de payer leurs produits comptant.

« La SAQ économiserait ainsi une somme importante, en frais de carte de crédit, sur le dos des agences. Ce sont plusieurs milliers de dollars de marchandises que nous devrons payer avant même d’avoir vendu une seule bouteille », déploraient-elles.

Lors d’une récente période de questions à l’Assemblée nationale, le ministre des Finances Carlos Leitao a dit qu’il aller donner la directive à la SAQ d’arrêter cette façon de faire.

Transport

Les épicières ajoutaient aussi que contrairement à ce qui se fait dans le commerce au détail, elles devaient assumer elles-mêmes la responsabilité d’aller chercher leurs bouteilles pour garnir leurs étagères. « Nous avons informé de façon “informelle” la SAQ d’arrêter ça. Mais la façon informelle ne semble pas avoir fonctionné, alors ce sera de façon directive maintenant. Ça va arrêter», a aussi dit le ministre Leitao lorsque questionné à ce sujet.

Quant au programme de fidélisation Inspire et les promotions offertes en succursales, mais pas dans les petites agences à leur grand désespoir, le ministre a fermé la porte à l’idée que les agences puissent aussi en bénéficier.

La copropriétaire de l’Épicerie chez Daniel a dit que sa collègue Kathleen St-Jean et elle « sautaient au plafond », lorsqu’elles ont entendu les paroles du ministre. On avait de plus cité leur sortie médiatique dans la question adressée à M. Leitao. « On a parlé fort. Ça nous a renversés de voir que le plus petit, soit nous, pouvait avoir fait bouger les choses », a signifié Karine Habel.

À la SAQ, Renaud Dugas a confirmé que « les parties concernées allaient se réunir prochainement pour convenir de la suite des choses dans le dossier du paiement par cartes de crédit pour les agences SAQ. »