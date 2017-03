Don pour une bibliothèque scolaire

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du centenaire des Clubs Lions, le Club Lions tenait à souligner cet événement par un don spécial de 1000 $ offert pour améliorer la bibliothèque scolaire de l’école Notre-Dame de Mont-Carmel.

Le jeudi 30 mars, quelques membres Lions, en présence des élèves, des enseignantes et de la directrice Nathalie Nollin ont fait la remise officielle du chèque. « L’atteinte de leur objectif se précise de plus en plus. Nous leur souhaitons une belle bibliothèque au goût du jour », d’exprimer les Lions.