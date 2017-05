Discussions autour de la future vocation de l’église de Saint-Pacôme

Crédit photo : Courtoisie

Plus d’une soixantaine de citoyens de Saint-Pacôme se sont déplacé le dimanche 28 mai afin de discuter de l’avenir du bâtiment l’église.

La rencontre a débuté avec une mise en contexte de la situation. En 2012 l’église recevait son Carnet de santé, présentant le sommaire des travaux à exécuter et des coûts s’y rattachant afin que la bâtisse soit sécuritaire. Le tout étalé sur une période de 10 ans. Des travaux estimés à une valeur de 357 000 $ en furent la conclusion. Toutefois, depuis 5 ans, aucun des travaux mentionnés dans la liste n’a été réalisé pour la réfection de l’église face à l’incertitude de l’avenir du bâtiment.

« Pour continuer la réflexion, c’est en octobre 2014, qu’un comité “ad hoc” a été mis en place ayant comme mandat d’étudier tous les projets possibles pour l’église en lien avec le bien de la communauté », de mentionner Madame Lisette Lévesque présidente du conseil de Fabrique.

Au terme des discussions de l’avant-midi, il en est ressorti que la population tenait à conserver le bâtiment, tout en étant bien consciente que ce dernier ne pouvait demeurer uniquement un lieu de culte. « Il y a une prise de conscience de la très grande majorité des citoyens que la situation actuelle ne peut plus perdurer », d’indiquer la présidente du conseil de Fabrique.

Plusieurs idées ont été soulevées au cours des discussions, notamment la construction d’un gymnase, d’un centre récréotouristique, de logements, d’y mettre en place une coopérative ou simplement de vendre le bâtiment à un promoteur. À cet égard, il a été clair lors des échanges, que le projet, quel qu’il soit, doit être de nature lucrative et profitable pour les Pacômiens et l’ensemble des Kamouraskois.

Aujourd’hui, après la tenue de la consultation publique, les membres du comité « ad hoc » font un bilan très positif de cette rencontre, alors qu’ils sentent que la population veut poursuivre la discussion de façon plus active. « C’est un changement radical par rapport à ce qu’avait été la consultation de 2009, alors qu’il n’était même pas question d’enlever des bancs dans l’église », de déclarer monsieur Réjean Pelletier, membre du comité. De plus, au terme de la rencontre, plus d’une dizaine de citoyens ont manifesté l’intérêt à se joindre au comité et collaborer au projet de l’avenir du bâtiment de l’église.

En terminant, il a été convenu que le bilan complet et officiel de la consultation publique serait présenté d’ici la fin du mois d’août, afin de laisser le temps au comité d’analyser le contenu des échanges et de tirer les conclusions de l’ensemble des discussions.